Cinque curiosità che non sapevate su Jules Verne lo scrittore che creò la fantascienza

120 anni fa, il 24 marzo 1905 moriva, uno degli scrittori più influenti della letteratura mondiale. Loviene spesso considerato il padre della. Le sue opere, tra cui Ventimila leghe sotto i mari e Dalla Terra alla Luna, hanno anticipato incredibilmente invenzioni e scoperte scientifiche, dimostrando una visione straordinaria del futuro. Ma chi era davvero? Eccoche (forse) nonsu di lui.Tentò di scappare per diventare marinaio a soli 11 anniNel 1839, il giovane, affascinato dal mare, tentò di imbarcarsi come mozzo su una nave diretta in India. Il suo piano fallì quando il padre lo trovò e lo riportò a casa, obbligandolo a promettere che avrebbe viaggiato “solo con la fantasia”. Questa promessa divenne il motore della sua carriera.