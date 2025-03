Romadailynews.it - Cina: Xinjiang, Taxkorgan promuove patrimonio culturale immateriale

Attori mettono in scena lo spettacolo di un matrimonio tagico,nazionale, nella contea autonoma tagica di, nella regione autonoma cinese delloUygur, il 22 marzo 2025. La contea vanta diversi patrimoni culturali immateriali. In occasione dell’equinozio di primavera, il quarto termine solare del calendario lunare cinese che quest’anno ricorreva il 20 marzo,ha integrato le sue risorse paesaggistiche con la sua cultura etnica tradizionale per organizzare spettacoli sule attivita’ culturali e sportive, con l’obiettivo di attirare i visitatori ere il turismo in primavera. Attori mettono in scena uno spettacolo di danza dell’aquila,nazionale, nella contea autonoma tagica di, nella regione autonoma cinese delloUygur, il 22 marzo 2025.