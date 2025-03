Romadailynews.it - Cina: vice premier incoraggia piu’ investimenti di multinazionali nel Paese

Leggi su Romadailynews.it

Lacontinuera’ ad aprirsi a un livello superiore e accogliera’ con favore leaffinche’ espandano glinel, per approfondire i vantaggi reciproci e i risultati vantaggiosi per tutti, ha dichiarato ieri ilprimo ministro cinese He Lifeng. He, anche membro dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese, ha formulato queste osservazioni durante un incontro a Pechino con i dirigenti delle principalimondiali, durante il quale sono state scambiate opinioni sulla situazione economica globale e cinese, sulla cooperazione economica e commerciale trae Stati Uniti, e sull’espansione degliin. Osservando che l’economia cinese presenta resilienza, vasto potenziale e ampia vitalita’, He ha affermato che lae’ impegnata a promuovere uno sviluppo di alta qualita’, ad ampliare l’apertura ad alto standard e a migliorare continuamente l’ambiente imprenditoriale, accogliendo con favore l’aumento deglidelleinper condividere le opportunita’ di sviluppo del