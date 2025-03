Romadailynews.it - Cina: ministro Finanze promette politica fiscale piu’ proattiva

Quest’anno laattuera’ unae ne garantira’ una forza ed efficacia sostenute, ha dichiarato ildelleLan Fo’an in occasione del China Development Forum 2025, attualmente in corso. Affrontando le attuali difficolta’ e sfide economiche, Lan ha sottolineato che i punti di forza economici e fiscali dellasono cresciuti in modo significativo e il Paese ha accumulato una maggiore esperienza nella gestione macroeconomica e nella governance. Lan ha affermato che la fiducia nello sviluppo economico delladeriva dalle sue solide basi, dai numerosi vantaggi, dalla forte resilienza e dal vasto potenziale che ne sostengono la crescita a lungo termine. La fiducia deriva anche da una sobria comprensione dei rischi potenziali e dalla lungimiranza nel prepararsi di conseguenza, lasciando un ampio margineper rispondere a eventuali shock e sfide, ha aggiunto Lan.