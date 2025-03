Romadailynews.it - Cina: direttore tecnico Mercedes-AMG Petronas F1 ottimista su mercato nazionale

Leggi su Romadailynews.it

Ieri, al termine del Gran premio cinese di Formula 1 a Shanghai, Steven Riley,della squadra di-AMGF1, ha dichiarato che lanon e’ solo uncruciale per questo sport, ma anche una grande opportunita’ per i partner tecnologici. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6021564/6021564/2025-03-24/-amg--f1--su-Agenzia Xinhua