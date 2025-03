Romadailynews.it - Cina: a Pechino simposio internazionale per rafforzare ruolo ONU, promuovere multilateralismo

Leggi su Romadailynews.it

Lacontinuera’ a lavorare con tutte le parti per mettere in pratica un vero, salvaguardare ilcentrale delle Nazioni Unite, euna governance globale basata su ampie consultazioni, contributi comuni e benefici condivisi, ha dichiarato oggi il ministro cinese degli Esteri Wang Yi. Wang, anche membro dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese, ha formulato queste osservazioni in un messaggio scritto per ila tema “ildelle Nazioni Unite eil” organizzato dal ministero cinese degli Esteri a. Il successo della convocazione del Vertice ONU del futuro lo scorso anno riflette l’aspirazione comune della comunita’a sostenere eil, aildelle Nazioni Unite, e a migliorare la governance globale, ha affermato Wang.