Ciclismo Volta a Catalunya 2025 | Brennan beffa Del Grosso e Groves quinto Vendrame

Grande vittoria di Matthewnella prima tappa della. Il britannico classe 2005 ha messo il suo sigillo sul traguardo in lieve salita di Sant Feliu de Guíxols dopo 178,3 km,ndo negli ultimi metri i due corridori della Alpecin Deceuninck Tibor Dele Kaden. Delsi era reso protagonista di un bell’allungo in discesa a 2 km dall’arrivo e tutto sembrava lasciar presagire la sua vittoria, ma negli ultimi metri si è piantato ed è stato rimontato e battuto da uno splendido.Mastica amaro anche, che in virtù del suo spunto veloce era il grande favorito e stava marcando a ruota il corridore del Team Visma Lease a Bike, ma non è riuscito ad imporsi. Volata di gruppo per il quarto posto vinta da Dorian Godon davanti ad Andrea