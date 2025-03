Oasport.it - Ciclismo, Vingegaard ha riportato una commozione cerebrale alla Parigi-Nizza

Leggi su Oasport.it

Comedall’ANSA, il danese Jonasha affermato di aver subito unain occasione dell’incidente occorsogli durante la, dquale si è ritirato, ufficialmente per una contusionemano, svelando ora i reali motivi della mancata ripartenza nella corsa a tappe francese.Al quotidiano B.T il ciclista ha svelato: “Dopo l’incidente mi sono sentito stordito e, dopo la tappa, avevo molta nausea e una stanchezza incredibile, che è durata diversi giorni. Sono felice di essere tornato in sella, anche se ci è voluto un po’ più di tempo del previsto a causa della, che ha richiesto molto riposo“.Il danese non ha ancora scelto se confermare in toto il proprio programma di gare, riservandosi di decidere in base all’evoluzione della situazione: “Per ora, affronteremo le cose un giornovolta e lasceremo che sia la riabilitazione a decidere se apportare modifiche o aggiunte al mio programma“.