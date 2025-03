.com - Ciclismo / Allievi, Cingolani e Fiorini vincono la Coppa Cei e il Gran Premio Cadelbosco di Sopra

Prima uscita stagionale per gli atleti della Petrucci Zero24 Cycling Team. La soddisfazione del direttore sportivo Alberto PueriniCHIARAVALLE, 24 Marzo 2025 – Un esordio stagionale straordinario per il Petrucci Zero24 Cycling Team, che nella giornata di domenica 23 marzo 2025 ha conquistato due importanti successi grazie a Tommasoe Edoardo.A Monte San Quirico, in provincia di Lucca, si è svolta la 74ª edizione dellaGiuseppe Cei, gara valida anche per la 55ªFrancesco Tomei. Una manifestazione che ha richiamato alla partenza 168 atleti, confermandosi una delle corse più prestigiose del panorama nazionale. Tommaso, già campione italiano di ciclocross e vincitore del titolo italiano a cronometro nella categoria, ha conquistato la vittoria al termine di un finale combattuto e selettivo.