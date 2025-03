Tuttivip.it - “Ciao amore”. Grande Fratello, un’altra uscita di peso: altra occasione persa per la finale

Ilsi avvicina alla sua attesissima semi, e con essa arriva un televoto che sta già infiammando il web. In nomination questa settimana ci sono solo tre concorrenti: Helena Prestes, Luca “Giglio” Giglioli e Chiara Cainelli. Una sfida decisiva, senza appelli né seconde possibilità: chi verrà eliminato questa volta, dovrà dire addio per sempre alla Casa, senza biglietti di ritorno né ripescaggi all’ultimo minuto come accaduto a Javier Martinez.La tensione è altissima, non solo tra i concorrenti, ma anche tra i fan, che stanno mobilitando interi fandom in vista di uno degli scontri più agguerriti dell’edizione.Secondo i sondaggi online pubblicati nei giorni successivi alla puntata, Helena Prestes sembrava la favorita con un ampio margine di preferenze, seguita da Giglio e infine Chiara, apparentemente la meno votata.