Biccy.it - Ciacci: “Una soubrette salta le prove” – Svelati gli ospiti della seconda puntata

Leggi su Biccy.it

Giovannia La Volta Buona non ha solo rivelato una diatriba fra Angela Melillo e una bionda del Bagaglino che l’avrebbe fatta ballare in ultima fila (“perché sono bionda e brava“, il commento di lei); ma anche che una di loro non si starebbe presentando alle.Le dieci, infatti, nel corsosettimana sono chiamate a fare numeroseper lasuccessiva fra corsi di canto, di danza e di musical. Eppure una di loro non si sarebbe presentata oggi. “Se c’è competizione fra loro? Eccome se c’è! La faida parte dai tempi del Bagaglino! Una di loro non si è neanche presentata alle. Chi? Si dice il peccato, ma non il peccatore”. Giovanniha poi precisato che questa showgirl non sarebbe bionda. Un indizio che ha ristretto molto il campo dato che sono quasi tutte bionde ad eccezione di Pamela Prati (mora), Lorenza Mario (mora) e Veronica Maya (rossa).