Christillin | Per la Juve giusto cambiare per il futuro sceglierei Conte

Evelina, membro aggiuntivo della Uefa nel Consiglio della Fifa, ha commentato l’esonero di Motta e l’arrivo di Tudor: «Non mi permetto di giudicare, non conoscendo tutti i retroscena. La girandola di allenatori degli ultimi anni fa pensare che ci siano dei problemi strutturali. Giuntoli aveva un buon progetto basato sui giovani e soprattutto era stato affidato al presidente Ferrero e all’ad Scanavino il compito di aggiustare i conti, cosa che stanno facendo. Però purtroppo, da settembre a oggi, il progetto sportivo non si è realizzato. I numeri sono impietosi, laè fuori da tutto. Quindi forse è anche».Leggi anche:e la suantus: «Lapo mi diede dell’ingrata sulla Superlega, per tre mesi mi sono dovuta far scortare»Fiducia a tempo per Tudor, già si parla di altri nomi per l’anno prossimo «È un po’ pesante, ma ci avrà pensato.