Christillin non ha dubbi: «Thiago Motta? Giusto cambiarlo per un motivo! Tudor? Il suo è un all-in, ma io avrei scelto questo allenatore»

Evelina Christillin ha espresso il suo parere sul cambio di guida tecnica della Juve, che ha deciso di puntare su Igor Tudor: ecco chi avrebbe scelto lei

Intervenuta ai microfoni di "Radio Anch'io lo Sport", Evelina Christillin ha parlato del cambio di guida tecnica che ha portato Igor Tudor al posto di Thiago Motta sulla panchina della Juve. Ecco le sue parole.

CAMBIARE THIAGO MOTTA – «Non mi permetto di giudicare, non conoscendo tutti i retroscena. La girandola di allenatori degli ultimi anni fa pensare che ci siano dei problemi strutturali. Però purtroppo, da settembre a oggi, il progetto sportivo non si è realizzato. I numeri sono impietosi, la Juve è fuori da tutto. Quindi forse è anche giusto cambiare».

TUDOR E CONTE – «Fiducia a tempo per Tudor? È un po' pesante, ma ci avrà pensato.