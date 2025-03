Ilpiacenza.it - "Chopin e l’arte dei sentimenti", il concerto degli studenti di pianoforte del Conservatorio

Leggi su Ilpiacenza.it

In un’epoca in cui emozioni esembrano dimenticati, la musica di Fryderyktorna a far vibrare le corde dell’anima.Mercoledì 26 marzo alle ore 10 nel Salone delglididel Nicolini eseguiranno celebri composizioni del grande maestro polacco.