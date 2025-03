Ilrestodelcarlino.it - "Chiudere la sala operativa indebolisce la sicurezza"

Anche il sindacato di Polizia Siulp Forlì Cesena contesta l’intenzione del Dipartimento della Pubblicadiladel Commissariato di Polizia a Cesena. Puntualizza il segretario provinciale Roberto Galeotti: "Fino all’ultimo abbiamo cercato di relazionarci con la Direzione Centrale Controllo del Territorio presso il Ministero dell’Interno, ma al momento pare che prevalgano i soliti tagli ‘ragionieristici’ che non porteranno a nessun risparmio; si andrà invece incontro ad un ulteriore indebolimento dellaa favore dei cittadini e questo non lo permetteremo". Galeotti rileva l’assurdità della decisione che penalizzerebbe Cesena togliendo, ad esempio, la possibilità di controllare le telecamere di sorveglianza. "Tra l’altro, questo tipo di operazione – prosegue Galeotti – era già stata provata in precedenza anche dai Carabinieri, che avevano chiuso la lorodella Compagnia di Cesena, spostandola a Forlì, per poi tornare recentemente nei propri passi.