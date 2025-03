Liberoquotidiano.it - Chiara Ferragni, una scelta clamorosa: dove ha festeggiato il compleanno della figlia Vittoria

Nel giorno dello sfogo, piovuto con un video pubblicato sui social in cuiassicura di avere molte cose da raccontare (il riferimento implicito è per certo al lungo e difficile periodo che ha vissuto negli ultimi anni), l'influencer ha da pocoildei figli,e Leone. Già, i due sono nati a pochi giorni di distanza – il 19 marzo lui e il 23 marzo lei – e hanno avuto ciascuno la propria festa.ha organizzato un evento con amici e parenti per celebrare i suoi figli. Per quel che riguarda ilpiù recente - quello di, caduto ieri - ecco che la mattinatapiccolina si è aperta con una sorpresa emozionante: la casa era decorata con decine e decine di palloncini rosa, un pensiero riservato solo a lei. Successivamente, l'intera famiglia è andata a Palazzo Parigi, un elegante hotel di lusso situato in un edificio storico, completo di spa, giardini, lounge bar e un raffinato ristorante.