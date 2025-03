Velvetgossip.it - Chiara Ferragni svela i suoi progetti futuri: “Ho molto da raccontare”

Leggi su Velvetgossip.it

ha recentemente catturato l’attenzione deifollower con un nuovo video pubblicato su TikTok il 15 marzo 2025. In questo contenuto, l’influencer e imprenditrice ha voluto inviare un messaggio di incoraggiamento per chi affronta difficoltà. Tuttavia, la sua dizione ha suscitato diverse speculazioni, in particolare per una frase che molti hanno interpretato come un riferimento indiretto all’ex marito, Fedez.Il messaggio del videoAll’inizio del video,ha affermato: “Ho così tante cose da dire e, prima o poi, in qualche modo le dirò”. Questa affermazione ha immediatamente attirato l’attenzione del pubblico. Successivamente, ha condiviso un “piccolo consiglio non richiesto” su come affrontare momenti di grande stress. Ha spiegato che, quando la vita sembra “un caos completo”, il suo approccio è stato quello di “partire da me stessa”, evidenziando l’importanza di ristabilire un equilibrio interiore attraverso azioni quotidiane.