Chiara Ferragni | Ripartire da me mi ha aiutata ora ho tante cose da dire

Leggi su .com

(Adnkronos) – Dopo un periodo di vita turbolento, sia dal lato privato che da quello professionale,ha deciso di dare un "piccolo consiglio non richiesto" ai chi la segue. L'imprenditrice ha pubblicato il video su TikTok scrivendo 'Nuova rubrica sbloccata', lasciando intendere che potrebbe condividerne altri simili, e ha esordito dindo: "Ho così .L'articolo: “da me mi ha, ora hoda” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio”