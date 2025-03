Gqitalia.it - Chi sono i nuovi direttori creativi di Loewe

Un altro rumor diventa realtà, finalmente. Jack McCollough e Lazaro Hernandezdi, prendendo così il posto di Jonathan Anderson a pochi giorni dal suo addio. Come detto, la notizia della nomina dei due fondatori di Proenza Schouler era nell’aria da tempo, una di quelle circostanze a cui siamo ormai abituati, una voce certa che aspetta solo di essere confermata. «lieta di dare il benvenuto a Jack e Lazaro in. La loro visione e la lorotà si sposano perfettamente con i codici della casa che abbiamo costruito eentusiasta di vederli plasmare il suo futuro», ha dichiarato Pascale Lepoivre, CEO del marchio spagnolo.Courtesy of the brandDopo essersi conosciuti alla Parsons School of Design, McCollough e Hernandez hanno fondato Proenza Schouler nel 2002, usando come ispirazione per il nome i cognomi da nubili delle rispettive madri.