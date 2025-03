Biccy.it - Chi saranno i finalisti del Grande Fratello, parlano scommettitori e gieffini

Stasera uno tra Luca Giglioli, Helena Prestes e Chiara Cainelli abbandonerà la casa deled entro la fine della puntata scopriremo anche chi riuscirà ad arrivare alla finale (un anno fa ci sono arrivati in otto, però solo sei sono stati considerati ufficialmente).Per il momento isono tre: Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma, ma ci sono almeno altri due posti in palio. Secondo gliuno di questi posti andrà quasi certamente ad Helena Prestes, mentre il secondo è in bilico tra Shaila Gatta e Javier Martinez (su questo non sono d’accordo tutti i portali di scommesse). Fuori dai giochi invece Mariavittoria Minghetti, Luca Giglioli e Chiara Cainelli. Ma in realtà Chiara quasi sicuramente riuscirà a conquistare la finale, anche se non grazie ai suoi fan (anche perché non ne ha).