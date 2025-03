Liberoquotidiano.it - "Chi mi ricorda Giorgia Meloni". Insulto in diretta, tutti zitti: chi è quest'uomo, vergogna-Pd | Video

Leggi su Liberoquotidiano.it

Chi non è un maniaco delle faccende politiche, romane e non, potrà dire: e chi sarà mai Michele Fina? Domanda lecita, eppure si tratta di un ex assessore della Provincia dell'Aquila che oggi è diventato tesoriere e senatore del Pd. Non il primo che passa al Nazareno, insomma. Soprattutto, però, non è educatissimo: nella sua polemica politica è arrivata a paragonarea Gollum. Vale a dire, il “mostro” avido e deforme del Signore degli Anelli, uno dei romanzi di formazione della leader di Fratelli d'Italia. Se Fina fosse stato di destra, sulla sua testa sarebbero piovute le critiche di body shaming, magari pure di sessismo. Fortuna sua, però, è democratico. E dunque. Quello della premier, sottolinea il senatore in collegamento con Tiziana Panella a Tagadà, su La7, «è stato un artificio retorico» Si sta parlando, ovviamente, ancora una volta di Ventotene.