Chi l'ha visto, ritrovato Andrea Calamai: era scomparso a Prato dopo essere uscito da lavoro

Eraper andare ae non era rientrato, come faceva sempre, a casa per pranzare.è statoa distanza di cinque giorni dalla misteriosa e allarmante scomparsa. La figlia, Martina, aveva lanciato un appello durante la puntata di mercoledì 19 marzo di Chi5 giorni Durante la diretta aveva spiegato che il genitore, 59 anni, eradaalle 12:30 e da quel momento se ne sono perse le tracce. “Non è mai rientrato ae non lo troviamo da due giorni. Si muoveva con la bici elettrica e con sé aveva uno zaino nero. Il telefono è staccato da giorni”.era stato avvistato intorno alle 13:15 di lunedì 17 marzo a Mezzana, una frazione di. La figlia aveva chiuso con un commosso appello al genitore.