Ilrestodelcarlino.it - “Chi l’ha visto?“ cerca Gianfranco

Anche ieri, domenica, le ricerche per ritrovarePaolini, l’82enne scomparso da venerdì 21 a Villa Ceccolini, sono continuate senza sosta. L’area presa in perlustrazione ieri è stata quella circoscritta al versante sud-ovest della collina in corrispondenza di dove è stata ritrovata la bicicletta dell’uomo, in strada della Blilla. Sin dalla mattina presto, infatti, i Vigili del Fuoco si sono impegnati nel monitoraggio della zona assieme alla Protezione Civile. In quell’area, infatti, la vegetazione non manca, con moltissime macchie boschive e depressioni del terreno. Purtroppo, di Paolini, ancora nessuna traccia. Nella comunità di Villa Ceccolini, inoltre, sono tante le persone che, anche semplicemente passeggiando con i cani,no di dare una mano, guardandosi sempre attorno con la speranza e la possibilità di trovare qualche traccia o indizio dell’uomo.