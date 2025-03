Sport.quotidiano.net - Chi ha allestito questo organico ha fallito su tutta la linea. Non c’è modulo che tenga. E’ un gruppo pieno di scarti altrui

Niente, niente nemmeno stavolta che con grande orgoglio una Spal in dieci per l’espulsione di Fiordaliso era risalita dal subitaneo 0-2 al 2-2 nel giro di un minuto. Però a che serve, se poi ci si fa male da soli come ha fatto Nador, peraltro già in castagna sul gol dello 0-2 e più che mai difensore inaffidabile? Così finisce ancora in sconfitta, anche nella serata in cui si sarebbe meritato il punto. Per una ragione o per un’altra, il massacro della Spal continua. Ed è un vero, continuo massacro. A Chiavari 0-2 al 7’, con la Ternana 0-1 al 2’, col Campobasso al 3’ mentre Arezzo e Rimini hanno impiegato ben (!) 18 e 22 minuti per sfondare. Il Pineto sta in media e passa al 5’, al primo attacco, e raddoppia al 17’ al secondo. Due azioni, due conclusioni, due gol davanti a belle statuine. Non è più un vizietto, è un irrimediabile stillicidio, e apunto non c’è nemmenocheper la Spal più scarsa della pur martoriata storia recente: così, neanche un difensore in più aiuta.