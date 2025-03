Metropolitanmagazine.it - Chi gestirà il franchise di James Bond ora che è sotto Amazon? I nomi probabili

Amy Pascal e David Heyman potrebbero essere i nuovi supervisori diMGM per ildi, secondo Variety. I due produttori dovrebbero essere ancora in fase di trattative. Tuttavia, nessun accordo può essere firmato finché lo streamer non finalizza il suo patto per acquistare il controllo creativo da Barbara Broccoli e Michael G. Wilson, i produttori la cui famiglia ha supervisionato tutto ciò che riguarda 007 per decenni. Pascal, ex capo della Sony, è diventata una delle produttrici di maggior successo del settore da quando ha lasciato il posto nel 2015. Oltre a produrre ildi “Spider-Man”, è anche coinvolta in successi come “Challengers” e “Piccole donne”. Alla Sony, Pascal ha supervisionato l’accordo dello studio per distribuire diversi film di, tra cui Skyfall.