Chi era Kappler il generale nazista responsabile della strage della Fosse Ardestine

Il nome di Herbert, ufficiale delle SS tedesche e comandanteGestapo a Roma durante l’occupazione, é tristemente noto per aver organizzato e diretto l’eccidio delleArdeatine il 24 marzo 1944. Una pagina drammaticaStoria che ha visto massacrare ben 335 civili e prigionieri italiani come rappresaglia per un attacco partigiano contro le truppe naziste.Herbertnasce a Stoccarda il 23 settembre 1907. La sua carriera militare inizia nel 1931, quando si unì al Partito, e successivamente entrò a far parte delle SS. Durante la Seconda Guerra Mondiale,fu a capopolizia di sicurezza tedesca (Sicherheitspolizei) e del Servizio di sicurezza (Sicherheitsdienst) a Roma. Sposa Anneliesenel 1972 mentre era in prigione e con lei non ebbe figli.