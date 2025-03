Notizie.com - Chi era Davide Alexandra Garufi, giovanissimo tiktoker morto suicida: l’ombra dell’odio social, aperta un’inchiesta

, di appena 21 anni, stava raccontando da alcuni anni su TikTok il percorso alla scoperta della sua identità di genere.Chi era(ANSA FOTO) – Notizie.comHa descritto quindi la storia della sua nuova identità transgender con il nome di, poi quella nuovamente di, non binario. Una storia finita in tragedia.nelle scorse ore ènel suo appartamento di Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. Per togliersi la vita il ragazzo ha utilizzato la pistola di ordinanza del padre, agente di polizia penitenziaria. Poco tempo fa era morta la sorella.“Dolore e rabbia per la morte di Alex/, vittima di bullismo transfobico. – ha scritto suimedia Sinistra italiana Milano – Sinistra Italiana si stringe attorno al dolore dei familiari, amici e follower di(Alex) che ha avuto il coraggio di fare coming out come donna transgender su TikTok.