Ilgiorno.it - Chi è stato Giovanni Maga, il virologo di Pavia morto a 59 anni: “Un grande scienziato che ha lasciato il segno”

– Si è spento sabato, dopo gli ultimi giorni di una lunga malattia nel reparto di Cure palliative della Maugeri in via Boezio, il, 59(ne avrebbe compiuti 60 a maggio).uno dei punti di riferimento nel periodo della pandemia, riuscendo a coniugare le conoscenze scientifiche con le capacità di divulgatore. Direttore del dipartimento di Scienze biomediche del Cnr (Consiglio nazionale delle ricerche) e già direttore dell’Igm (Istituto di genetica molecolare) con sede a, si era laureato in Biologia anel 1989. Docente di Biologia molecolare all’Università di, nel 2022 è diventato uno dei componenti principali della Fondazione InfAct, istituto finanziato con 114 milioni del Pnrr per studiare i virus emergenti e le nuove possibili pandemie.