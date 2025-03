Metropolitanmagazine.it - Chi è Ralph Palka, il compagno di Cinzia Th Torrini

IldiTh, attore di origine tedesca al quale è legata dal 2006 a seguito del loro incontro sul set della fiction di successo Elisa Di Rivombrosa.Oggi la regista sarà ospite de La Volta Buona, in onda dalle 14 su Raiuno, dove presenterà la nuova fiction che la vede dietro la macchina da presa, Champagne, che ripercorre la storia di Peppino Di Capri, in onda stasera su Raiuno. La vita sentimentale diThè stata segnata da un passato nel quale ci sono stati episodi di violenze subite da ex fidanzati, come la stessa ha racconto sulle pagine di Quotidiano Nazionale. “Io mi ricordo ancora il primo schiaffo che ho ricevuto. Avevo 15 anni, era il mio fidanzatino ed era stato causato da una stupidaggine. Poi ce ne sono stati altri, poi sono venute le botte.