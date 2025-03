Metropolitanmagazine.it - Chi è Paolo Santambrogio, il fidanzato di Paola Iezzi: “È il mio equilibrio”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

è l’attualee compagno di vita della cantante. È originario di Milano e lavora come fotografo di moda e regista di videoclip. La sua carriera nel settore è iniziata nel 2007, grazie a un servizio realizzato per la rivista Vanity Fair. Poi tante le collaborazioni illustri: da Vogue Italia, a Glamour e Style, ma anche brand di lusso come Trussardi, Fendi e Dolce&Gabbana.ha anche firmato servizi fotografici per attori e personaggi famosi, come Miriam Leone, Valeria Golino, Luca Argentero e la cantante inglese Rita Ora. Infine si è distinto come ottimo regista di video musicali, girando anche clip per la compagna.Parlando del compagno,aggiunge: “Lui non è un cantante, è un fotografo. Da un lato non credo che potrei mai sopportare un collega come, dall’altra però non riuscirei a stare con una persona lontana dall’arte.