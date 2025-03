Juventusnews24.com - Chi è Pagnucco, il capitano della Juve Primavera classe 2006: il terzino di Magnanelli con gol e assist nelle corde

di Fabio ZaccariaChi è, focus sulnato nel Pordenone ma cresciuto in casa bianconera: l’attualedicon gol e. Carriera, caratteristiche e identikit Attualmente impegnato con la Nazionale italiana U19, Filippoè senza dubbio uno dei pilastriallenata da mister. Nonostante sia un, già nella scorsa stagione era stato aggregato al gruppo di Montero per poi riconfermarsi in questa annata con il cambio in panchina, da. Ecco di seguito un focus sul giocatore bianconero, comprendente la carriera, le caratteristiche tecniche e l’identikit del ragazzo friulano.Nato calcisticamente nel Pordenone, Filippopassa al settore giovanilentus nella stagione 2020/21, da allora il ragazzo friulano rappresenta una delle gemme dell’accademia bianconera, in grado di farsi la ‘gavetta’ in tutte le categorie giovanili prima dell’approdo in