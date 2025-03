Dilei.it - Chi è Francesco Del Gaudio, l’attore che interpreta Peppino Di Capri in Champagne

Leggi su Dilei.it

Pompei, primavera del ’99. In culla,Delc’era già con la musica nelle vene. Prima ancora di capire che mestiere volesse fare da grande, suonava tre strumenti e macinava ore di solfeggio come fossero partite di calcio. Tromba, piano, percussioni: la sua infanzia è stata un concerto continuo. Altro che flauto dolce.Del, primi passi a teatroIl primo amore è stato il palcoscenico. Nel 2015 debutta con Toledo è notte di Raffaele Viviani. Seguono altri titoli, tutti rigorosamente dal vivo: Ammore e arraggia, Jesce sole e una sfilza di spettacoli che in pochi anni fanno di lui un volto (e una voce) familiare nei teatri campani. Venti titoli in meno di un decennio.La formazione artistica tra cinema e laboratoriNel 2018 abbandona i binari rassicuranti della teoria e si tuffa nei laboratori di recitazione, setacciando stage e corsi come fossero pepite d’oro.