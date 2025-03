Dilei.it - Che Tempo Che Fa, le pagelle del 23 marzo: Lorella Cuccarini “Rambo” (9), Fabio Fazio imbarazzato (6)

Leggi su Dilei.it

Una puntata ricchissima, quella di CheChe Fa del 232025: come di consueto,è tornato in onda con il programma più amato della domenica, in diretta sul Nove. Nel suo studio ha accolto numerosi ospiti ed esperti di politica, economia, religione. E, come di consueto, ha dato largo spazio alle interviste ai personaggi dello spettacolo, tra cui Luca Zingaretti,e Lucio Corsi. Le nostre.Luca Zingaretti “papà pasta frolla”. Voto: 7“Caro Luca”, così lo ha accoltoin studio: Luca Zingaretti è semplicemente uno degli attori più amati del cinema e della televisione italiana. A lui è stato tributato un lungo applauso, una sorta di abbraccio affettuoso. “Un esordiente”, in questo caso, però, perché si è trovato a CheChe Fa per parlare del suo esordio alla regia de La Casa degli Sguardi.