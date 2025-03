Nuovasocieta.it - Che cos’è un conto corrente per minorenni e come funziona

Leggi su Nuovasocieta.it

Unè un tipo dibancario progettato per permettere ai giovani di iniziare a gestire il proprio denaro in modo sicuro e controllato. Sebbene i minori non possiedano la piena capacità giuridica per stipulare contratti bancari da soli, questi conti sono solitamente aperti dai genitori o da un tutore legale, che ne mantengono la supervisione.L’obiettivo principale è insegnare ai ragazzi la gestione delle risorse finanziarie, favorendo la consapevolezza economica sin da giovani. Unperpuò includere vari strumenti finanziari,carte prepagate o online banking, che facilitano il controllo delle spese quotidiane e l’apprendimento di buone pratiche di gestione del denaro.Caratteristiche principali di unperI conti correnti peroffrono diverse caratteristiche che li rendono sicuri e adatti ai giovani.