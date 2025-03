Ilfattoquotidiano.it - “ChatGPT mi accusa di aver ucciso i miei figli, dice che sono stato condannato a 21 anni di carcere ma è tutto falso”: la denuncia choc contro OpenAI

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Chi è Arve Hjalmar Holmen?”. Una domanda innocente, posta aper curiosità. Ma la risposta del chatbot diha trasformato un semplice esperimento in un incubo per questo cittadino norvegese.è iniziato quando l’uomo ha pensato di chiedere all’intelligenza artificiale cosa sapesse sul suo conto, ponendogli la domanda “chi è” accompagnata dal suo nome. Di certo mai si sarebbe aspettato la risposta che gli è arrivata: “Arve Hjalmar Holmen è un individuo norvegese che ha attirato l’attenzione a causa di un drammatico evento. Era il padre di due bambini, di sette e dieci, chestati tragicamente trovati morti in uno stagno vicino alla loro casa a Trondheim, in Norvegia, nelmbre 2020. . Holmen èa 21di, la pena massima prevista in Norvegia”, ha detto