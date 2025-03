Velvetgossip.it - Champagne: stasera il film su Peppino di Capri, trama, cast e location

Leggi su Velvetgossip.it

Il 24 marzo 2025, il pubblico avrà l’opportunità di sintonizzarsi su Rai 1 per assistere alla messa in onda di “di”, untv che narra la vita del celebre cantante italiano. Questo progetto, frutto della collaborazione tra Rai Fiction e O’ Groove, è diretto da Cinzia TH Torrini e presenta una sceneggiatura firmata da Michele Pellegrini e Maria Sole Limodio, con soggetto di Pierpaolo Verga e Maria Sole Limodio. Ilnon si limita a raccontare la carriera musicale didi, ma offre anche uno spaccato della storia italiana, attraversando eventi significativi come il periodo del dopoguerra, il boom economico e la rivoluzione culturale degli anni ’60. La narrazione si concentra non solo sul successo del cantante, ma anche sugli aspetti più personali e vulnerabili della sua vita, rendendo omaggio a un uomo che ha saputo conquistare il cuore di diverse generazioni.