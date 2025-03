Velvetgossip.it - Champagne: Peppino di Capri, stasera il film sul cantante con dettagli e location

Leggi su Velvetgossip.it

Iltv “di” andrà in onda su Rai 1 il lunedì 24 marzo 2025, offrendo uno sguardo approfondito sulla vita del notoitaliano. La pellicola, diretta da Cinzia TH Torrini, è stata realizzata da Rai Fiction in collaborazione con O’ Groove, con una sceneggiatura curata da Michele Pellegrini e Maria Sole Limodio. Il soggetto è di Pierpaolo Verga e Maria Sole Limodio. La trama delnon si limita a narrare la carriera musicale didi, ma si snoda attraverso eventi cruciali della storia italiana, dal periodo post-bellico fino al boom economico, passando per la rivoluzione culturale del ’68 e l’introduzione del colore nel Festival di Sanremo. La narrazione si concentra non solo sulla dimensione pubblica dell’artista, ma anche su quella più intima e personale, rivelando le fragilità e le sfide che ha affrontato nel corso della sua vita.