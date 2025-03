.com - Champagne – Peppino di Capri, recensione: il film di Cinzia Th Torrini è un ritratto dell’artista e dell’Italia che cambia

Leggi su .com

La nostradidi, dedicato ad uno degli artisti più amati della musica italiana: diretto daTh, nel cast Francesco Del Gaudio, Arianna di Claudio, Gaja Masciale e Antonia TruppoDiè uno degli artisti più amati della musica italiana, con successi che sono letteralmente passati alla storia: Da Roberta a, da Saint Tropez Twist a Un grande amore e niente più. Ilper la tvDi, una coproduzione Rai Fiction e O’ Groove, racconta l’uomo dietro al personaggio senza trascurare gli amori, le cadute, il successo e, non meno importante, imenti di un’Italia in continua evoluzione segnata dal Dopoguerra, dal boom economico e dalle contestazioni del ’68.Alti e bassi di una carriera brillante(Alessandro Gervasi) ha soltanto 4 anni quando si esibisce per i soldati americani d’istanza a