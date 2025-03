Velvetgossip.it - Champagne: Peppino di Capri, il film in onda stasera in tv con trama e cast

Il 24 marzo 2025, a partire dalle 21.30, il pubblico potrà seguire su Rai 1 la messa indelper la televisione intitolato “di“. Questo lungometraggio, realizzato da Rai Fiction in collaborazione con O’ Groove, è diretto da Cinzia TH Torrini e racconta la vita e la carriera del celebre artistadi, dalla sua infanzia fino agli anni del boom economico, passando attraverso momenti cruciali come la rivoluzione culturale del ’68.didiIlsegue la vita didi, nato ail 27 luglio 1939 con il nome di Giuseppe Faiella. Cresciuto in una famiglia di musicisti,mostra fin da piccolo un talento straordinario, esibendosi già a quattro anni per i soldati americani durante la SecGuerra Mondiale.