Tpi.it - Champagne – Peppino di Capri: il cast del film su Rai 1

Leggi su Tpi.it

di: ildelsu Rai 1. Attori e personaggiQual è ildidi? Si tratta di untv da non perdere, in onda su Rai 1 questa sera – 24 marzo 2025 – alle ore 21.30. Tanti gli attori importanti di questoche racconta 40 anni di musica e storia. La fine della guerra al boom economico, dalla rivoluzione culturale del ’68 alla prima edizione di Sanremo a colori. Ad interpretareDisono due giovani e bravi attori: Alessandro Gervasi e Francesco Del Gaudio.Il piccolo Alessandro Gervasi, nato a Buseto Palizzolo nel trapanese il 23 novembre 2018, interpreteràDinella sua primissima infanzia, quando a soli quattro anni iniziò a suonare per i soldati americani di stanza a. Anche Alessandro – che studia musica con un insegnante privato – ha scoperto precocemente di essere un orecchio assoluto e lo ha fatto durante la pandemia, quando con una tastiera giocattolo ha istintivamente suonato l’Inno di Mameli.