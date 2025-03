Bergamonews.it - Champagne, Obbligo o verità, Spider-Man o Dolce Novembre? La tv del 24 marzo

Leggi su Bergamonews.it

Per la prima serata in tv, lunedì 24, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “– Peppino Di Capri”.Giuseppe Faiella inizia la sua carriera musicale nel 1943. È ancora un bambino, ma già possiede il dono dell’orecchio assoluto. A soli quattro anni si esibisce per i soldati americani di stanza a Capri. La musica è la strada che intende intraprendere, lascia Capri e vince il concorso del programma Rai “Primo Applauso”. Gli anni ’50 segnano per lui l’inizio di una grande carriera con il nome d’arte di Peppino Di Capri. Negli anni ’60 Peppino incontra una giovane indossatrice, Roberta, primo amore che lo accompagna durante gli anni della consacrazione artistica. A lei dedicherà l’omonima canzone. Si sposano, ma il rapporto oscilla tra alti e bassi. La turbolenta relazione finisce quando la carriera di Peppino sembra ormai al capolinea.