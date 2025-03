Quotidiano.net - Cesare Cremonini, 13 soldout per il tour negli stadi: 550mila biglietti venduti

Leggi su Quotidiano.net

Oltre mezzo milione die tredici date: ilLive25è un successo annunciato. “Sono pronto a far sognare il pubblico. Il conto alla rovescia è iniziato” commenta il cantautore bolognese. Anche perché quelloera unparticolarmente atteso da parte dei fan di. I quali hanno risposto subito “presente” all’invito del cantautore bolognese. Che per questosi è affidato ad alcuni tra i migliori tecnici dell’industria live, da Marc Carolan, già ingegnere del suono dei Muse e degli Snowpatrol, allo studio creativo di Londra NorthHouse, che per la prima volta lavorerà ad uno show italiano dopo aver creato eventi come l’halftime del SuperBowl del 2015, il giubileo di platino della regina Elisabetta d’Inghilterra e il concerto che si è tenuto in occasione dell’incoronazione di re Carlo e ad aver collaborato tra gli altri con Coldplay, Beyonce e Bruno Mars.