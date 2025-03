Iltempo.it - Cerno a Quarta Repubblica: ecco "il vero Prodi" e quella sinistra "che fa la morale"

Se si osserva il Romano"pubblico", non si intuisce il suo "temperamento forte". A dirlo il direttore de Il Tempo Tommaso, ospite ainsieme a Stefano Cappellini e Lavinia Orefici, la giornalista del talk-show condotto da Nicola Porro alla quale l'ex premier ha risposto in maniera sgarbata e tirato una ciocca di capelli. Chi conosce bene la, ha spiegato, "sa che è facile prendersela e inca**arsi". Il problema, però, è che"l'ha fatto pubblicamente, ha capito di aver sbagliato e ha mentito, sperando che non vi fosse la prova". Il video, mostrato anche nel corso della puntata di stasera, invece mostra bene il gesto e riprende i capelli di Orefici nella mano di"difende unache ci fa ladalla mattina alla sera su quali parole bisogna usare, che mette gli asterischi, che cambia le vocali".