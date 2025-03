Frosinonetoday.it - Cerca di entrare nel chiosco del Bar del Coni ma viene messo in fuga

Leggi su Frosinonetoday.it

Tenta il furto neldel Campomain. Questo quanto accaduto la notte scorsa verso le 2 e 30 in centro urbano a Frosinone e per la precisione in via Giovan Battista Grappelli. Qui il personale Metropol, in servizio presso ilsito nei pressi del campo ove.