Centro storico in ’crisi’ | Troppi negozi chiudono il Comune apra gli occhi

In(ma non solo) continuano a chiudere le attività commerciali tradizionali e questo è un trend a dir poco preoccupante. Non è raro infatti vedere i cartelli ’vendesi’ o ’affittasi’ sulle vetrine impolverate senza che nessuno si ponga il problema di unche si sta desertificando non solo dal punto di vista dei, ma anche dei residenti (ormai è tutto un b&b). Il capogruppo di Fratelli d’Italia Luca Negrini, che invive, parla di un quartiere che continua a pagare una politica che lentamente lo sta portando alla morte. I dati evidenziano questa continua emorragia sia in termini di residenti che decidono di spostarsi ‘fuori dalle mura’ a causa della difficoltà di convivere con molteplici problematiche, sia in termini di crescita delle attività che abbassano le serrande.