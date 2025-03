Thesocialpost.it - Cecina, rischia di annegare per recuperare un motoscafo nel fiume

Momenti di paura per Samuele Lippi, ex sindaco di, che hato dineldopo essersi immerso perunradiocomandato.«Una persona ha provato a lanciarmi lo pneumatico di un’auto per aiutarmi, a un certo punto ho pensato di non farcela», ha raccontato Lippi dopo l’incidente. Trascinato dalla corrente, è riuscito con fatica a raggiungere la riva, dove è stato soccorso e portato in ospedale con un principio di ipotermia.Il pericolo era concreto. Secondo uno dei soccorritori: «Con la temperatura dell’acqua di questi giorni si può andare in ipotermia in 5-6 minuti. Se accade, non si riesce più a muovere le gambe e il rischio di annegamento è altissimo». Lo stesso Lippi ha ammesso: «Per la prima volta ho avuto paura di non farcela».Tutto è iniziato per un gioco.