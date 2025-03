Gamberorosso.it - C'è un angolo di Portogallo tra i palazzi dei Rolli di Genova

Leggi su Gamberorosso.it

O Boteco è uno spaccato di cultura portoghese nel centro storico del capoluogo ligure. Un luogo dove Vasco da Gama ti osserva mentre degusti un piatto di caldo verde, appeso alle pareti che sono un susseguirsi di riferimenti alla terra di Marilia Oliveira. L’energica titolare di questo ristorante situato a pochi passi dal Palazzo della Meridiana tiene molto al legame tra la cucina portoghese e quella ligure, fatto di somiglianze e complementarità. La sua storia in Liguria inizia nel 2018 con l’apertura del primo locale, chiuso nel 2021, prima della rinascita in questa nuova location di pregio, impreziosita dal suo tocco di originalità. O Boteco è il luogo ideale per fare un viaggio in, rimanendo tra i vicoli di.Anima portoghese a“Vengo da una famiglia di origine portoghese, ma sono nata in Brasile, e porto con me entrambe queste culture” dice Marilia al Gambero Rosso.