C’è posto per te, parte da Cosenza la campagna nazionale itinerante di Sviluppo Lavoro Italia

Il 25 e 26 marzo a piazza dei Bruzi ala“C’èper Te” promossa da, ente in house del Ministero dele delle Politiche Sociali per favorire l’incontro fra domanda e offerta di, con un’attenzione particolare a giovani e donne, spesso “distanti” dal mercato del. Il veicolodei Servizi algirerà l’in oltre 10 tappe per far conoscere le opportunità di formazione eche molto spesso non vengono colte. L’iniziativa è realizzata con la collaborazione di Regione Calabria, Fondazione Consulenti del, Confcommercio, Cna, Confartigianato e Federalberghi.La conferenza stampa di apertura della prima tappa in programma alle ore 10,30 del 25 Marzo a piazza Dei Bruzi avedrà gli interventi di: Paola Nicastro, Presidente e Ad di, Massimo Temussi, Direttore Generale del Ministero delper le politiche attive, Giovanni Calabrese, assessore ale alla Formazione Professionale della Regione Calabria e il saluto del Sindaco di, Franz Caruso.