CdS – A San Siro c’è Bijol | provino da Inter

2025-03-23 12:36:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del CdS:MILANO – Jakaosservato speciale, atto terzo. Domenica prossima il difensore sloveno si ripresenterà a Sane avrà ancora una volta addosso gli occhiessati dei dirigenti dell’, com’era accaduto lo scorso dicembre in Coppa Italia e lo scorso settembre all’andata in Friuli. Il giocatore ex Hannover e Cska Mosca ormai da tempo è sulla lista dei desideri, avendo l’età giusta per sbarcare in una big (26 anni) e conoscendo già il calcio italiano con tre stagioni all’attivo in maglia bianconera. In più è un titolare della Slovenia, che oggi nel tardo pomeriggio sfiderà la Slovacchia nei playoff di Nations League dopo aver mantenuto la porta inviolata nella gara d’andata in trasferta. Il profilo dipiace, la sua stazza e i suoi tempi di lettura convincono come centrale di difesa in uno scacchiere a tre, ma lo scoglio principale è rappresentato dal prezzo del cartellino.