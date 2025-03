Ilrestodelcarlino.it - Cdr Mutina straripante. A soli due punti dal sogno

SAN FELICE 0 CDR4 SAN FELICE: Malagoli, Gentile (46’ Borghi A.) Malavasi, Giovannini, Bagni, Martino, Bernabiti, Pagano, Cheli, Stabellini (57’ Ndrejaj), Marconi. A disp. Cavallini, Reggiani, Incerti, Casari, Lugli, Borghi T., De Boni. All. Verdi CDR: Chiossi, Vacondio (81’ Vignocchi), Ligabue, Gualdi, Muratori, Ricaldone, Goldoni, Caselli, Teggi (85’ Corbelli), Hoxha (60’ Veneri), Panzanato (48’ Cavani). A disp. Tagliavini, Ognibene, Seudirj, Turci, Tagliavini. All. Paganelli Arbitro: Sirotti di Cesena Reti: 9’ Teggi, 34’ Panzanato, 43’ Hoxha, 90’ Cavani. Note: ammoniti Panzanato, Cheli, Ligabue, Murartori, Marconi. L’Eccellenza è ormai dietro l’angolo per la capolista Atletic Cdr, che ne fa 4 anche sul campo del fanalino San Felice e ora è a 2dalla matematica promozione nel massimo torneo regionale a 4 giornate dalla fine di un campionato dominato dalla prima giornata.